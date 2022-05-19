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Жители кузбасского села пожаловались на острый дефицит врачей в поликлинике

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В Крапивинском районе в одной из сельских поликлиник образовался серьезный дефицит медицинского персонала, на что властям пожаловались местные граждане. Однако власти опровергли нехватку специалистов.

В Сети жительница поселка Зеленогорский в Крапивинском районе сообщила об остром дефиците кадров в местной поликлинике, откуда за шесть месяцев уволились многие специалисты. При этом покинуть медицинское учреждение решили даже те, кто трудился в нем годами.


По этой причине, со слов рассказчицы, пациенты с тяжелыми заболеваниями вынуждены отправляться на лечение в другие населенные пункты, поскольку в сельской поликлинике отсутствуют реактивы для необходимых анализов.

– Пол мыть и то некому – уборщицы служебных помещений и те уволились! Анализы делают не все – за неимением реактивов. А куда девались реактивы? <...> Из районной поликлиники больные едут в Крапивино на физиолечение, а путь до поликлиники не близкий и все пешком! – выразила свое негодование интернет-пользовательница на платформе "Кузбасс Онлайн".

Ответ последовал от администратора сервиса. По данным специалиста, укомплектованность медперсонала в поликлинике остается примерно на одном и том же уровне в течение последних 10 лет: 50 – 52%. Однако молодые специалисты совсем не спешат строить карьеры в этом медучреждении а молодые специалисты едут туда совсем неохотно из-за географической удаленности от областного центра в 100 км

Да!
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