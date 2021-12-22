По словам местного жителя, проблема с дорогами возникла после уборки снега грейдером на Центральной улице в поселке Боровой. Якобы после расчистки дороги спецтехникой на указанном участке не могут разъехаться автобусы, сложности возникают и с проездом машин, передвижением прохожих.

– Поселок Боровой, крик помощи. – отметил автор поста.

При этом в комментариях пользователи Сети предложили землякам в первую очередь писать жалобы главе поселка.