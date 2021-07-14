Жители кузбасского поселка получат качественное водоснабжение после проверки силовиков

Недочеты в сфере оказания услуг водоснабжения, а именно – то, что капитальный ремонт водопроводных сетей в поселке Яйского округа проводился не своевременно, были выявлены в июле текущего года. Прокурор внес главе округа представление об устранении установленных проблем, поскольку собственником объектов является администрация муниципалитета.

- <…> по результатам его рассмотрения приняты незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений, заменены отдельные участки водопроводных сетей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Ремонт водопровода отразился на качестве воды, из-за чего в село выехал представитель прокуратуры для проведения еще одной проверки. По ее же результатам надзорный орган начал готовить исковое заявление в суд к администрации округа, а также МУП «Тепловик» с требованием о возведении дополнительной насосной станции в скважине. Это, как уточнили правоохранители, сможет обеспечить больший запас объема и качества воды в поселке.

Также отмечается, что водоснабжение в селе Вознесенка находится на контроле прокуратуры района.