Жители кузбасского поселка лишились дома из-за серьезного пожара

Вчера 2 августа на улице Трактовая в поселке Чугунаш загорелся жилой дом. Информацию о пожаре борцы с огнем получили в 21:00. К тушению привлекались шесть человек и две автоцистерны. К их прибытию внутри дома и из-под крыши вырывалось открытое пламя.

– В результате обгорели обрешетка крыши и стены дома внутри. Общая площадь возгорания достигла 50 метров квадратных, – прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

На тушение огня специалистам потребовалось 45 минут. Причина возникновения ЧП не установлена, пострадавших нет.