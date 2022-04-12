Жители кузбасского ПГТ пожаловались на проблемы с школьным автобусом

Жительница ПГТ Тисуль рассказала о сложностях, возникающих при походе в школу. Автобус, который полагается для доставки детей до учебного заведения, не всегда приходит в назначенное место.

Администрация школы, как передает женщина, объясняет это тем, что автобусы не могут пройти техосмотр. А путь своим ходом для детей может быть просто опасен, считают родители.

– Путь до школы проходит <...> по краю проезжей части, что не безопасно, либо дорога проходит через болото, весной и осенью оно подтоплено и проход через него невозможен, – написала женщина.

Администраторы портала ответили, что мэрия ознакомлена с данной проблемой и держит этот вопрос под контролем.