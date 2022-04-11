Жители кузбасского ПГТ пожаловались на бездействие властей в отлове собак

На платформе "Кузбасс-онлайн" жительница ПГТ Грамотеино пожаловалась на бездомных собак. Дело в том, что она оставила заявку о проблеме еще полторы недели назад, однако результата это не принесло.

– Сколько собак было, столько и осталось, – написала женщина.

Администраторы портала ответили, что приняли обращение гражданки, но та попросила точные сроки. Другая пользовательница поддержала замечание, так как обратили внимание, что проблема с собаками не решается.

– Заявка на отлов бездомных животных должна быть отработана в течение трех дней с момента ее регистрации, – сказано в ответе.