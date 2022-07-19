Жители кузбасского пгт от безысходности начали пить ржавую воду

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Исправно отдавая деньги за проточную чистую воду людям из кузбасского пгт пришлось пить ржавую жидкость, проникающую в дома из-под кранов.

В Таштагольском районе в пгт Спасск местные жители от безысходности вынуждены потреблять грязную воду. О своей проблеме недовольные граждане сообщили в сообществе во "ВКонтакте".

И моемся, и стираем, и пьем. А платим, как за питьевую, уточнил автор поста.

Судя по опубликованной фотографии, белая ванна оказалась наполнена какой-то непонятной оранжевой жидкостью.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что беловчане из поселка Инской пожаловались на грязную воду, которая поступает в дома граждан на регулярной основе, из-за чего те не могут выполнить свои бытовые дела и даже помыть детей.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
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