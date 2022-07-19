Жители кузбасского пгт от безысходности начали пить ржавую воду

В Таштагольском районе в пгт Спасск местные жители от безысходности вынуждены потреблять грязную воду. О своей проблеме недовольные граждане сообщили в сообществе во "ВКонтакте".

– И моемся, и стираем, и пьем. А платим, как за питьевую, – уточнил автор поста.

Судя по опубликованной фотографии, белая ванна оказалась наполнена какой-то непонятной оранжевой жидкостью.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что беловчане из поселка Инской пожаловались на грязную воду, которая поступает в дома граждан на регулярной основе, из-за чего те не могут выполнить свои бытовые дела и даже помыть детей.