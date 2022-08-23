Жители кузбасского города встретили в ночи обнаженную по пояс женщину

Кадры с полуобнаженной женщиной выложили в социальные сети жители Мысков. Горожане сняли на камеру неизвестную, которая разгуливала ночью у магазинов в одних джинсах. На видео слышно, как женщина говорит, что ей холодно, однако на призывы оператора вернутся домой практически не реагирует и даже пытается попасть в закрытую торговую точку.

‒ Наркота, алкоголь? ‒ предположили мысковчане.

Комментаторы осудили кузбассовцев, которые снимали видео и не помогли женщине, а также отметили, что причиной ее поведения может быть не опьянение, а заболевание психики.