Жители кузбасского города встретили на остановке лошадь с жеребенком

Жители Мысков рассказали, что встретили необычных для города животных у одной из остановок накануне, 16 июля. По словам кузбассовцев, лошадь с жеребенком появилась на улице утром.

– У нас не только коровы, но и кони по городу скачут. Утро, остановка, решили наверно людей подвезти (стиль сохранен – прим. ред.), – пошутили горожане.

Напомним, что в мае текущего года жители Мысков подверглись нападению коров. В результате инцидента пострадали пожилая женщина и две девочки.