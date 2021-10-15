О поступлении "нефти" в жилище на улице Юности в городе Белово в Кемеровской области рассказал один из местных жителей. Автор к публикации в социальной сети "ВКонтакте" прикрепил фотографию с черной водой, которая наполнила белую ванную из крана.

– Ура у нас в белово на юности дали нефть наконец-то мы будем богаты – подписал фото подписчик паблика.

Правда оказалось, что радость от такого события не искренняя. В комментариях к возмущению земляка присоединились и другие горожане. С их слов, качество воды с давних пор вызывает негодование у беловчан, правда проблема, с их слов, никаким образом не решается.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ржавая вода из-под колонки возмутила

кузбассовцев.