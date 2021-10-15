Жители кузбасского города возмутились поступлением "нефти" в дома

0
Фото:  

Беловчане в сообществе в Сети рассказали землякам, что в их жилища начала поступать "нефть". Правда вскоре их настигло чувство разочарования качеством воды из местного водопровода.

О поступлении "нефти" в жилище на улице Юности в городе Белово в Кемеровской области рассказал один из местных жителей. Автор к публикации в социальной сети "ВКонтакте" прикрепил фотографию с черной водой, которая наполнила белую ванную из крана.

Ура у нас в белово на юности дали нефть наконец-то мы будем богаты – подписал фото подписчик паблика.

Правда оказалось, что радость от такого события не искренняя. В комментариях к возмущению земляка присоединились и другие горожане. С их слов, качество воды с давних пор вызывает негодование у беловчан, правда проблема, с их слов, никаким образом не решается.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ржавая вода из-под колонки возмутила
кузбассовцев.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30120

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined