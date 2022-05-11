Жители кузбасского города ужаснулись обилию клещей на собаке

Жители города Белово пожаловались в социальных сетях, что обнаружили на собаке более десяти клещей. При этом кузбассовцы отмечают, что кровососы атаковали животное прямо в городе. Свои слова очевидцы подкрепили кадрами с пойманными в банку паукообразными.

‒ В черте просто ужас, и это были на одной собачке! (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались авторы поста в Сети.

Комментаторы пришли в негодование от рассказа беловчан и призвали администрацию города обратить особое внимание на противоклещевую обработку.

Ранее редакция AVOKADO писала о самых популярных мифах, связанных с клещами.