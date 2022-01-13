Свою жалобу жители Ленинска-Кузнецкого опубликовали в социальной сети. В качестве доказательства они прикрепили фотографии, на которых запечатлены большие кучи снега у дороги.

– Администрации безразлично как люди будут весной здесь ходить и проезжать, – сообщил автор публикации.

По словам горожан, если власти не разберутся с высокими сугробами в зимний период, то весной ситуация с проходимостью по дороге может резко ухудшиться: теплое солнце растопит снежные холмы, а вода от них превратит проезжую часть в непроходимое "болото".–