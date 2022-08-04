Жители кузбасского города сообщили об испугавшем девочку онанисте

Ленинск-Кузнечане заявили о случае, произошедшем 3 августа с ребенком. По словам горожан, девочка шла по улице Нагорной близ рынка, когда заметила в кустах мужчину, который якобы занимался самоудовлетворением. Более того, кузбассовцы заявили, что он якобы попытался преследовать юную ленинск-кузнечанку.

‒ ...он начал идти за ней. В моменте девочка потеряла его из вида, т.к. зашла за поворот и дом был близко <...> и вдруг выходит этот же мужик из поворота и начинает очень быстро двигаться в ее сторону, девочка успела зайти в дом подруги (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказали пользователи Сети.

Журналист AVOKADO обратился в ГУ МВД России по Кемеровской области. Правоохранители сообщили, что сигнала из Ленинска-Кузнецкого о подобном происшествии в ближайшие дни не поступало.