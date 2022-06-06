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Жители кузбасского города сообщили о стрельбе по троллейбусу

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О "стрельбе" по общественному транспорту рассказали в Сети жители Кемеровской области. Журналист AVOKADO получил комментарий от полиции.

Накануне, 5 июня, в социальных сетях появилось сообщение от ленинск-кузнечан, которые заявили, что неизвестный якобы выстрелил в один из троллейбусов, в котором находились пассажиры. По словам горожан, инцидент произошел днем на проспекте Текстильщиков.

‒ В троллейбусе находились дети, которые сейчас прибывают в шоковом состоянии, ‒ отметили кузбассовцы.

Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МВД России по Кемеровской области. Правоохранители сообщили, что в полицию на выходных поступил сигнал о повреждении бокового стекла троллейбуса в Ленинске-Кузнецком.


Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.


Да!
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