Жители кузбасского города сообщили о стрельбе по троллейбусу

Накануне, 5 июня, в социальных сетях появилось сообщение от ленинск-кузнечан, которые заявили, что неизвестный якобы выстрелил в один из троллейбусов, в котором находились пассажиры. По словам горожан, инцидент произошел днем на проспекте Текстильщиков.

‒ В троллейбусе находились дети, которые сейчас прибывают в шоковом состоянии, ‒ отметили кузбассовцы.

Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МВД России по Кемеровской области. Правоохранители сообщили, что в полицию на выходных поступил сигнал о повреждении бокового стекла троллейбуса в Ленинске-Кузнецком.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.