Жители кузбасского города сообщили о смертельном наезде на пешехода

Накануне, 9 августа, в социальных сетях появилось сообщение о наезде на пешехода в Прокопьевске. По словам горожан, инцидент со смертельным исходом произошел близ остановки Ворошилова.

‒ Сбили пешехода, по словам очевидцев на смерть, парень (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ гласит пост в одной из групп "ВКонтакте".

На снятых кузбассовцами кадрах с места происшествия видно, что на дороге лежит человек, прикрытый белым материалом. Также можно заметить автомобиль городской похоронной службы.

Обстоятельства ДТП, а также информация о гибели человека выясняется и уточняется.