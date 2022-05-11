Жители кузбасского города сообщили о потенциально опасной детской площадке

Ленинск-кузнечане рассказали, что на детской площадке возле ДК "Строитель" на Рижском переулке расположена детская площадка, один из элементов которой поврежден. На снимке, приложенном к посту, видно, что у входа на горку отсутствует покрытие. Вместо него зияет дыра.

‒ Администрация примите меры, дети активно играют там не дай бог кто-то покалечится (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написали горожане.

Представители мэрии отреагировали на обращение. Они заявили, что передали информацию в управление жизнеобеспечения. Специалисты выедут на место и проведут обследование.