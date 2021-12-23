Жители кузбасского города раскритиковали мэра из-за бани

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Мэр одного из городов Кемеровской области вступил в спор с местными жителями, которые обвиняли его в отсутствии бани.

Накануне в социальных сетях главы Гурьевска Станислава Черданцева появился вопрос от одного из горожан. Мужчина поинтересовался, когда будет начато строительство бани, которую жители, по словам гурьевчанина, ждут уже два года. После этого к обсуждению присоединился еще один недовольный горожанин, который стал утверждать, что мэр уклоняется от разговора о проблемах.

‒ Кто Вам и что обещал? Банный комплекс с бассейном планирует построить инвестор, ‒ заявил Станислав Черданцев в комментариях на своей странице "ВКонтакте".

Градоначальник также отметил, что в приоритете у администрации решение проблем с ЖКХ, дорогами и состоянием городских учреждений.


Некоторые комментаторы встали на сторону мэра и посоветовали возмущающимся гурьевчанам построить баню своими силами.

Да!
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