Жители кузбасского города раскритиковали мэра из-за бани

Накануне в социальных сетях главы Гурьевска Станислава Черданцева появился вопрос от одного из горожан. Мужчина поинтересовался, когда будет начато строительство бани, которую жители, по словам гурьевчанина, ждут уже два года. После этого к обсуждению присоединился еще один недовольный горожанин, который стал утверждать, что мэр уклоняется от разговора о проблемах.

‒ Кто Вам и что обещал? Банный комплекс с бассейном планирует построить инвестор, ‒ заявил Станислав Черданцев в комментариях на своей странице "ВКонтакте".

Градоначальник также отметил, что в приоритете у администрации решение проблем с ЖКХ, дорогами и состоянием городских учреждений.

Некоторые комментаторы встали на сторону мэра и посоветовали возмущающимся гурьевчанам построить баню своими силами.