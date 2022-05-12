Жители кузбасского города призвали мэрию осветить одну из улиц

Ленинск-кузнечане в социальных сетях рассказали, что столкнулись с недостаточным освещением на улице Менделеева в районе домов №1-6. По словам горожан, перемещение по данному участку затруднено еще и тем, что дорога не покрыта асфальтом.

‒ Когда сделаете свет и дорогу <...>. Осенью зимой и весной невозможно идти. А там дети в садик ходят и в школу и люди на работу ходят пока дойдешь будешь грязный (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались кузбассовцы.

На обращение ответили сотрудники мэрии Ленинска-Кузнецкого. Они рассказали, что ни устройство уличного освещения, ни асфальтирование дороги на данном участке не предусмотрены в текущем году. Вопрос с фонарями внесут в план на 2023-2033 годы. Кроме того, в мае 2022 года на обозначенной территории будет выполнена планировка дороги.