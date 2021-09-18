Жители кузбасского города пожаловались на забирающихся в квартиру клещей

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Беловчане рассказали в соцсетях, что в их жилище стали забираться паукообразные паразиты.

Как сообщил пользователь Сети, его встревожила ситуация с клещами, в центре которой он оказался.

– Г.Белово, 6 микрорайон дом 1. Клещи!!! Как бы это уже нихрена не шутки!!! У нас через окна залазят клещи на Третий этаж !!! (авт. стиль сохр. – прим.ред.) – говорится в сообщении в соцсетях.

Также в публикации отмечается, что были попытки обращения к местным властям, которые назвали происходящее "проблемой жильцов". Горожанам приходится рисковать своей безопасностью от такого сомнительного соседства.


Напомним, за минувшую неделю клещи атаковали полторы сотни кузбассовцев.

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Да!
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