Жители кузбасского города пожаловались на забирающихся в квартиру клещей

Как сообщил пользователь Сети, его встревожила ситуация с клещами, в центре которой он оказался.

– Г.Белово, 6 микрорайон дом 1. Клещи!!! Как бы это уже нихрена не шутки!!! У нас через окна залазят клещи на Третий этаж !!! (авт. стиль сохр. – прим.ред.) – говорится в сообщении в соцсетях.

Также в публикации отмечается, что были попытки обращения к местным властям, которые назвали происходящее "проблемой жильцов". Горожанам приходится рисковать своей безопасностью от такого сомнительного соседства.

Напомним, за минувшую неделю клещи атаковали полторы сотни кузбассовцев.