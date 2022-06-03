Жители кузбасского города пожаловались на вонючую воду из-под крана

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Жители кузбасского города сообщили, что воду, которая течет из их водопровода, невозможно использовать для питья и приготовления пищи. Жалоба на опасную воду с неприятным душком появилась в Сети.

На этот раз на "безобразие" с подачей воды пожаловались прокопчане, которые вместо чистой проточной воды увидели из-под крана желтую жидкость.

Вот такая грязь течет в 10 микрорайоне очень часто. Мало того, что вода грязная, так еще и вонючая!!!! Как предлагаете мыть детей в такой воде??? А пить ее тем более опасно!!! сокрушился рассказчик.

При этом в комментариях под постом жители города посетовали, что в районе Северного въезда граждане получают "персиковую" воду, что не является нормой, однако поступает она в дома через водопровод. Некоторые подписчики сообщества предположили, что всему виной ремонт труб и когда работы будут завершены, то все разрешится.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что беловчанка пожаловалась на горячие "помои" из-под крана.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

Да!
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