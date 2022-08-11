На интернет-платформе "Кузбасс Онлайн" жительница города Белово пожаловалась на качество проточной воды, которая, с ее слов, абсолютно непригодна для питья. Женщина указала, что процесс кипячения также не улучшает ситуацию.

– Ужасная вода после кипячения, осадок ужасный. Теперь совсем страшно пить ее даже после кипячения ужасная. А теперь еще и осадок ужасный, – следует из текста обращения.

В ответ администратор сервиса сказал, что качество питьевой воды в централизованной системе водоснабжения Белова систематически контролируется специалистами. Оказалось, что исследуемые пробы соответствуют необходимым требованиям СанПиН, заключается в ответе.