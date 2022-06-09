Жители кузбасского города пожаловались на ведущий в угол магазина пандус

В сообщении рассказчик указал, что фотографию с необычным приемом посетителей ему удалось сделать в городе Березовский. Судя по снимку, на ступенях лестницы магазина выложен ковер, а вот для людей с ограниченными возможностями движения установлен пандус, который ведет их не в магазин, а в угловую стену.

– Вот такой доступ в магазин. Главное ковер постелен, – отметил интернет-пользователь.

В комментариях подписчики сообщества, где появилась запись, пришли к мнению, что в городе якобы "все для людей". Правда вместо положительного значения в эту фразу была вложена не малая доля иронии.