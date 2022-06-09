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Жители кузбасского города пожаловались на ведущий в угол магазина пандус

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В одном из городов Кемеровской области люди обнаружили необычный пандус на лестнице, ведущей в магазин. Все дело в том, что на верхнем пике конструкция упирается не в дверь, а в угол стены.

В сообщении рассказчик указал, что фотографию с необычным приемом посетителей ему удалось сделать в городе Березовский. Судя по снимку, на ступенях лестницы магазина выложен ковер, а вот для людей с ограниченными возможностями движения установлен пандус, который ведет их не в магазин, а в угловую стену.

Вот такой доступ в магазин. Главное ковер постелен, отметил интернет-пользователь.

В комментариях подписчики сообщества, где появилась запись, пришли к мнению, что в городе якобы "все для людей". Правда вместо положительного значения в эту фразу была вложена не малая доля иронии.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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