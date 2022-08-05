Жители кузбасского города пожаловались на травмоопасную дорогу у лицея

На платформе "Кузбасс Онлайн" жительница Березовского выразила свое недовольство качеством дорожного полотна на участке у лицея №17. Судя по кадрам, которые предоставила горожанка, на проезжей части образовались огромные ямы, из-за чего проезд авто по территории кажется невозможным. По крайней мере водителям приходится сильно снижать скорость, чтобы не разбить свой транспорт.

Автор публикации добавила, что практически каждый день по этому же полотну местным гражданам приходится возить детей в садик и школу, а также ходить с малышами пешком, что совсем не безопасно, поскольку есть риск угодить в неровность и свалиться с ног.

– Убедительная просьба к администрации, засыпьте хотя бы эти ямы, ну невозможно уже ездить по этой дороге, такое ощущение, что бомбежка была! – резюмировала интернет-пользовательница.

Администраторы заявили, что жалоба принята работу и уже направлена специалистам, которые предоставят ответ по разбитым дорогам в течение 14 рабочих дней.