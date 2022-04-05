Жители кузбасского города пожаловались на строительный мусор

Пользователи соцсетей из Ленинска-Кузнецкого остались недовольными оставленным мусором после ремонта крыши.
Ремонтники не убрали остатки шифера и остального строительного материала.
– С января месяца в доме стали менять крышу, весь мусор оставлен во дворе, – написала горожанка.
Женщина обратилась к администрации города и к управляющей компании за помощью решить проблему.
Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
Напомним, ранее прошлогодняя свалка под окнами разозлила жильцов кемеровского дома.
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