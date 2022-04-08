Жители кузбасского города пожаловались на состояние детской поликлиники

Жалоба на неудовлетворительный внешний вид поступила в сообщества социальной сети от прокопчанина.

На предоставленных фотографиях, как утверждает автор, изображен кабинет физиотерапии в одной из детских поликлиник города. На кадрах видно поломанную тумбу и закопченные стены.

Горожанин обратился к мэру города Максиму Шкарабейникову с просьбой помочь устранить проблему.

Представители здравоохранения города отреагировали на информацию и оповестили, что косметический ремонт запланирован на второй квартал этого года.