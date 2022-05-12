Жители кузбасского города пожаловались на ржавую воду

Жалоба на ржавую воду, которая проникает в дома жителей Ленинска-Кузнецкого через водопровод, появилась в сообществе во "ВКонтакте".

– По ул. Топкинская, 150/1 течет практически постоянно ржавая вода. Почему мы должны покупать воду в магазине, чтобы приготовить еду? – задался вопросом интернет-пользовательница.

Она также указала, что граждане исправна платят за воду, но ожидают от нее совсем другого качества. На прикрепленной к посту фотографии видно, что в белую кружку набежала жидкость светло-коричневого цвета.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что проточная вода с грязным осадком возмутила жителей кемеровского поселка.