Жители кузбасского города пожаловались на разрастающуюся по двору свалку

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Скопившиеся отходы у мусорных контейнеров мусор стал причиной недовольства жителей кузбасского города.

"Красота" из отходов неприятно удивила жителей двора в Ленинске-Кузнецком, которые каждый день вынуждены смотреть на свалку у мусорных контейнеров. Автора сообщения возмутил тот факт, что несмотря на мягко говоря неприятный вид участка никто мер по вывозу отходов не предпринимает.

– Там на фото видно Мешок с салфетками думаю это из кафе которая недавно открылось. Большое желание собрать этот мусор и высыпать в центре. Что одним нам любоваться, сокрушился интернет-пользователь.

Судя по фотографиям, на придомовой территории расположено по меньшей мере четыре помойных урны, а одна из них приспособлена под пластиковые отходы, однако, несмотря на наличие контейнеров, мусор по неизвестным причинам лежит на земле.

Фото: ВКонтакте / "Онлайн Ленинск-Кузнецкий Полысаево"

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