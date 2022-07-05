Жители кузбасского города пожаловались на разрастающуюся по двору свалку

"Красота" из отходов неприятно удивила жителей двора в Ленинске-Кузнецком, которые каждый день вынуждены смотреть на свалку у мусорных контейнеров. Автора сообщения возмутил тот факт, что несмотря на мягко говоря неприятный вид участка никто мер по вывозу отходов не предпринимает.

– Там на фото видно Мешок с салфетками думаю это из кафе которая недавно открылось. Большое желание собрать этот мусор и высыпать в центре. Что одним нам любоваться, – сокрушился интернет-пользователь.

Судя по фотографиям, на придомовой территории расположено по меньшей мере четыре помойных урны, а одна из них приспособлена под пластиковые отходы, однако, несмотря на наличие контейнеров, мусор по неизвестным причинам лежит на земле.