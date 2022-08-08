На интернет-платформе "Кузбасс Онлайн" жительница дома по улице 50 лет Города в Киселевске пожаловалась на кромешную тьму, что буквально поглотила ее двор. Как оказалось, на территории у многоквартирного жилого строения полностью отсутствует какое-либо освещение, из-за чего местным гражданам страшно за жизнь и здоровье своих детей, которым в скором времени придется идти с уроков домой практически вслепую.

При этом горожане обращались со своей проблемой к представителям коммунальной службы, однако те, по словам автора сообщения, их игнорируют.

– Платим дикие деньги за коммунальные услуги, что нельзя сделать свет на датчик движения? Управляющая компания не реагирует! И бесконечный срач возле подъездов, урны проржавели – дна нет, – сказала возмущенная женщина.

На обращение отреагировали администраторы платформы. Они указали, что для установки освещения и уборки придомовой территории необходимо обратиться в управляющую компанию, а также подать заявку на участие в федеральной программе и собрать соответствующий пакет документов.