Жители кузбасского города пожаловались на грязный воздух

0
Фото:  

Возмущенные состоянием атмосферного воздуха кузбассовцы в Сети опубликовали видео с плотной серой пылью, которая выделяется на фоне ясного неба.

Неблагоприятная экологическая обстановка замечена гражданами на территории Киселевска.

По мнению местных жителей, воздух в городе не соответствует нормам и содержит в себе разные примеси опасных веществ, из-за чего выделяется на фоне ясного неба своей серостью.


В комментариях пользователи Сети предположили, что за ухудшением экологии стоят владельцы частных домов, которые в сезон холодов регулярно отапливают дома углем низкого качества.

"Это все печи в частном секторе", "Вся область дышит одним и тем же", "Топятся халявным углем че с ума сошли" (орфография и пункт. авт. прим. ред.), отреагировали пользователи "ВКонтакте"

Некоторые подписчики сообщества предложили автору сменить место жительство и отметили, что подобная обстановка наблюдается и в других городах шахтерского края.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31229

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined