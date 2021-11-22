Жители кузбасского города пожаловались на грязный воздух

Неблагоприятная экологическая обстановка замечена гражданами на территории Киселевска.

По мнению местных жителей, воздух в городе не соответствует нормам и содержит в себе разные примеси опасных веществ, из-за чего выделяется на фоне ясного неба своей серостью.

В комментариях пользователи Сети предположили, что за ухудшением экологии стоят владельцы частных домов, которые в сезон холодов регулярно отапливают дома углем низкого качества.

– "Это все печи в частном секторе", "Вся область дышит одним и тем же", "Топятся халявным углем че с ума сошли" (орфография и пункт. авт. прим. ред.), – отреагировали пользователи "ВКонтакте"

Некоторые подписчики сообщества предложили автору сменить место жительство и отметили, что подобная обстановка наблюдается и в других городах шахтерского края.