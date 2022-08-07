Жители кузбасского города пожаловались на грязную воду из-под крана

В социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение от жителя города Белово, в котором он пожаловался, что в проточной воде невозможно принять ванную, поскольку из-под крана поступает очень грязная жидкость.

– Суровый город Белово, шахтеры принимают ванну, не для того чтобы отмыться от пыли , а для того чтобы не отвыкало тело (авторский стиль и пунктуация сохранены – прим. ред.), – сказал горожанин.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что анжеросудженцы призвали власти разобраться с "болотной" водой в кранах.