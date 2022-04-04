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Жители кузбасского города пожаловались на ежегодный потоп в квартире

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Фото:  

Прокопчанка выложила кадры состояния ее квартиры из-за потопа от протекающей крыши.

Пользовательница соцсетей из Прокопьевска опубликовала фотографии состояния ее квартиры, в которой появился грибок от сырости из-за крыши.

– Мало того, что льет, так все в грибке. Грибок на кухне и в спальне, – отметила горожанка.

Также прокопчанка пожаловалась на сломанный в прошлом году козырек. На нем образовывается наледь.

– Ограждение упало прям перед окном и висит. Снег сходит с железом и с шифером! – сказано в сообщении.

Женщина обратилась к службам ЖКХ и попросила устранить проблему, существующую не первый год.

Фото: ВКонтакте / Прокопьевск.ру

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