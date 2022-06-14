Жители кузбасского города пожаловались на дыру в земле у многоквартирного дома

По словам автора сообщения, речь идет о территории за многоквартирным домом №2 в 7-м микрорайоне. Судя по фотографиям, спуск в канализацию оказался открыт. Местный житель предположил, что невнимательные пешеходы могут в него провалиться, а особенно углубление опасно в темное время суток.

– <...> не дай бог кто-то упадет. Сообщали в жэк и в Водоканал 04 06 2022 и 08 06 2022, – указал интернет-пользователь.

При этом в комментариях на обращение откликнулись представители местной администрации. Чиновник указал, что в настоящее время канализационный люк накрыт деревянным щитом, а все работы по ремонту колодца будут выполнены в срок до 16.06.2022. О результатах местных граждан оповестят.