Жалоба прокопчан появилась в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора публикации, он вынужден платить "не малые" деньги за горячую ржавую воду, в которой невозможно искупать детей. Да и взрослым окунаться в такую ванну тоже не приятно.

Местный житель указал, что фотография сделана в доме, расположенном в районе 16 училища.

В комментарии аудитория социальной сети сравнила цвет воды с чаем, а некоторые выразили мнение, что за подобную жидкость люди вообще не должны платить. На момент публикации официального ответа от администрации города на сообщение не последовало.