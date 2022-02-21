Жители кузбасского города пожаловались на "чай" из-под крана

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В Прокопьевске местные жители оказались шокированы видом водопроводной воды: из крана побежал светло-коричневый "чай".

Жалоба прокопчан появилась в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора публикации, он вынужден платить "не малые" деньги за горячую ржавую воду, в которой невозможно искупать детей. Да и взрослым окунаться в такую ванну тоже не приятно.


Местный житель указал, что фотография сделана в доме, расположенном в районе 16 училища.


В комментарии аудитория социальной сети сравнила цвет воды с чаем, а некоторые выразили мнение, что за подобную жидкость люди вообще не должны платить. На момент публикации официального ответа от администрации города на сообщение не последовало.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
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