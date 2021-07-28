Жители кузбасского города пожаловались мэру на обустройство площадок для мусорных контейнеров

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Горожане в Юрге в соцсетях обратились к градоначальнику Алексею Фомину из-за выполненного с недочетами благоустройства контейнерных площадок.

Публикация о проблеме появилась в Instagram-аккаунте градоначальника. Из текста поста мэра следует, что после обращений он для осмотра посетил квартал Волгоградская, 18 – Никитина, 34. Наличие проблемы подтвердилось: работы по обустройству площадки действительно были выполнены с недочетами, из-за чего, как пояснил Фомин, пользоваться ими было практически невозможно.

- Выбрасывать мусор крайне неудобно и даже опасно. Работа выполнена небрежно, - отметил глава Юрги.

Кроме того, близ контейнеров, расположенных на специализированной площадке, также были разбросаны остатки асфальтной смеси.


Сложившаяся ситуация будет исправлена, а до момента, пока территорию не приведут в надлежащий вид, работа, выполненная некачественно, оплачена не будет, уточнил мэр.

Да!
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