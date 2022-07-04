Жители кузбасского города потребовали решить проблему коров на улицах

Березовчане пожаловались в Сети на то, что по городу гуляют коровы. Горожан возмутило то, что животные заходят во дворы, где припаркованы дорогие автомобили. Кроме того, в результате жизнедеятельности коров на улицах появляются экскременты.

‒ Когда будет решаться проблема крупно рогатого скота который разгуливает по дворам? <...> Если уж кто-то и хочет питаться своим молоком и мясом пусть нанимают пастуха почему люди из за них должны страдать (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались березовчане на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала в ответ сообщили, что в городе проводятся рейды, целью которых является привлечение владельцев скота к административной ответственности за выпас в не отведенных для этого местах. Кроме того, по данному факту принимаются и заявления граждан.

‒ В работу принимаются не только фотографии коров, на которых просматривается номер на бирке, но и номера бирок со слов свидетелей. В случае отсутствия бирки у животного невозможно определить собственника КРС и соответственно привлечь его к административной ответственности, ‒ сообщили специалисты.

Отметим, что это уже не первая жалоба на коров у березовчан. Ранее горожане возмутились обилием экскрементов на улицах.