Жители кузбасского города после праздничных выходных останутся без света

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В одном из городов Кемеровской области 4 мая запланировано отключение электроэнергии. Специалисты раскрыли подробности обесточивания граждан.

В след за праздниками 4 мая для прокопчан произойдет отключение света. Отмечается, что обесточивание запланировано заранее, а его причина кроется в том, что рабочим необходимо провести ремонтные работы на Сети.


Электричества не будет по адресам:

  • с 08:30 до 16:00 - ул. Горьковская, 36-58; ул. Ижевская, 44-63; пер. Ижевский, 2-7; ул. Кольчугинская, 49-57; ул. Краснознаменная, 21-31; ул. Передовая, 1-10; ул. Рязанская, 11-22;
  • с 09:00 до 12:00 - ул. Баргузинская, 129,131,133; ул. Союзная, 62,64,66,68,74,76;
  • с 09:00 до 17:00 - ул. Захаренко, 72-104,115,137/А; ул. Вишневая, 254, 255.

Информация составлена по сообщению диспетчера Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".

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