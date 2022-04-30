Жители кузбасского города после праздничных выходных останутся без света

В след за праздниками 4 мая для прокопчан произойдет отключение света. Отмечается, что обесточивание запланировано заранее, а его причина кроется в том, что рабочим необходимо провести ремонтные работы на Сети.

Электричества не будет по адресам:

с 08:30 до 16:00 - ул. Горьковская, 36-58; ул. Ижевская, 44-63; пер. Ижевский, 2-7; ул. Кольчугинская, 49-57; ул. Краснознаменная, 21-31; ул. Передовая, 1-10; ул. Рязанская, 11-22;

с 09:00 до 12:00 - ул. Баргузинская, 129,131,133; ул. Союзная, 62,64,66,68,74,76;

с 09:00 до 17:00 - ул. Захаренко, 72-104,115,137/А; ул. Вишневая, 254, 255.

Информация составлена по сообщению диспетчера Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".