Жители кузбасского города после праздничных выходных лишатся света

В предстоящую среду, 11 мая, часть прокопчан останется без электроэнергии. Отключение продлится всего несколько часов и затронет пользователей, проживающих по адресам:

с 08:30 до 09:30 и с 15:30 до 16:30 - ул. Вишневая, 254,255;

с 08:30 до 17:00 - пер. Дебринка, 1-37/А; ул. Дебринка, 5-68; ул. Захаренко, 33-71/А; ул. Пожарная, 7/Б-29;

с 09:00 до 11:00 - СНТ "Солнечное" 81 ч/с;

с 09:00 до 12:00 - ул. 2-я Дюжева, 29-35; ул. 2-я Союзная, 1-43; ул. Авангардная, 1-46; ул. Барзасская, 1-41; ул. Гнедина, 1-48; ул. Дюжева, 27-77; ул. Никифорова, 15-90; ул. Тернопольская, 1-42;

с 13:00 до 16:00 - ул. 2-я Волгодонская, 2-15; ул. Александровская, 21-23; ул. Волгодонская, 1-20; ул. Житомирская, 56,58; ул. Запорожская, 20-26 ; ул. Коммунистическая, 21-32; ул. Минусинская, 12-23; ул. Н.Осипова, 7-62; ул. Новая, 24,49; ул. Т.Щадук, 3-12; ул. Щорса, 28,33.

Отмечается, что ограничения в подаче света связаны с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на Сети. Соответствующая информация составлена по сообщению диспетчера Энергосети в Прокопьевске, пишет "Прокопьевск.ру".