Жители кузбасского города получили грязь вместо водопроводной воды

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В одном из городов Кузбасса люди в очередной раз столкнулись с плохим качеством воды. По словам местных граждан, в дома поступает грязь.

На просторах Сети беловчане рассказали о серьезных проблемах с качеством воды, за которую они вынуждены платить, как за нормальную. На фото видно, что из-под крана в дома проникает жидкость темно-коричневого цвета.

Интересно, почему мы платим за грязную воду? задался вопросом автор поста во "ВКонтакте".

В свою очередь, в комментариях часть интернет-пользователей иронично предположила, что в скором времени людей принудят платить и за "грязный воздух". Кто-то предложил писать официальную жалобу в Роспотребнадзор.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что непригодная для питья коричневая жидкость просочилась в дома кузбассовцев.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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