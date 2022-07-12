Жители кузбасского города получили грязь вместо водопроводной воды

На просторах Сети беловчане рассказали о серьезных проблемах с качеством воды, за которую они вынуждены платить, как за нормальную. На фото видно, что из-под крана в дома проникает жидкость темно-коричневого цвета.

– Интересно, почему мы платим за грязную воду? – задался вопросом автор поста во "ВКонтакте".

В свою очередь, в комментариях часть интернет-пользователей иронично предположила, что в скором времени людей принудят платить и за "грязный воздух". Кто-то предложил писать официальную жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что непригодная для питья коричневая жидкость просочилась в дома кузбассовцев.