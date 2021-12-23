Жители кузбасского города похитили новогодние украшения с аллеи

Пост негодования глава Юрги разместил в своем Instagram-аккаунте. В подписи чиновник указал, что на днях неизвестные стащили праздничные гирлянды, которыми в преддверии наступления Нового года была украшена Аллея Победы.

– Видимо не всем хочется праздничного настроения и красоты, – указал он.

Градоначальник также отметил, что после инцидента правонарушителями заинтересовались стражи закона. В комментариях горожане охарактеризовали произошедшее не иначе, как "Испанский стыд".

Граждане, знающие личности похитителей украшений, могут сдать их в полицию по номерам 6-66-21 либо 02.