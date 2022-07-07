Жители кузбасского города переплатили за услуги УК более 200 тысяч рублей

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Жители одного из городов Кемеровской области платили управляющей компании суммы, которые та назначала незаконно.

В период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2021 года УК "Согласие в Киселевске" увеличивала тарифы на содержание жилья. Основанием для этого стали приказы генерального директора. При этом по условиям договоров данные услуги могут "подорожать" только после общего собрания собственников помещений. Таким образом, в указанный период тарифы выросли неправомерно. Руководителю УК было внесено представление об устранении нарушений.

– ...жителям многоквартирных домов произведен перерасчет оплаты за техническое обслуживание и текущий ремонт, сумма переплаты превысила 215 тыс. рублей, – сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что жительница Кузбасса добилась перерасчета платы за отопление.

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