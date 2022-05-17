Жители кузбасского города остались недовольны благоустройством двора

Жители дома по улице Бакинская, 3А остались недовольны первыми результатами обновления придомовой территории. По их данным, что было указано в паспорте объекта совершенно не соответствует действительности.

– Согласно паспорту объекта 3 метра отводится для подъезда скорой помощи, высадки пассажиров, разгрузке и т.д. В нашем дворе ведется ремонт, парковочные места дома в 120 квартир итак не предусмотрены, подъезд к дому тупиковый, еще и закрыли выведенный для этого метраж,– возмутился автор письма.

В результате владельцы квартир потребовали от подрядчика сделать подъезд согласно первоначальному техническому заданию и убрать высокие бордюры с прохода.

Ответ на обращение граждан последовал от администрации Полысаевского городского округа. Чиновники заявили, что все работы по благоустройству дворового проезда будут выполнены согласно разработанному проекту, который ранее согласовали жители многоквартирных домов.