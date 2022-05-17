Жители кузбасского города остались недовольны благоустройством двора

Жители дома по улице Бакинская, 3А остались недовольны первыми результатами обновления придомовой территории. По их данным, что было указано в паспорте объекта совершенно не соответствует действительности.
– Согласно паспорту объекта 3 метра отводится для подъезда скорой помощи, высадки пассажиров, разгрузке и т.д. В нашем дворе ведется ремонт, парковочные места дома в 120 квартир итак не предусмотрены, подъезд к дому тупиковый, еще и закрыли выведенный для этого метраж,– возмутился автор письма.
В результате владельцы квартир потребовали от подрядчика сделать подъезд согласно первоначальному техническому заданию и убрать высокие бордюры с прохода.
Ответ на обращение граждан последовал от администрации Полысаевского городского округа. Чиновники заявили, что все работы по благоустройству дворового проезда будут выполнены согласно разработанному проекту, который ранее согласовали жители многоквартирных домов.
Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
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