Жители кузбасского города остались без горячей воды и отопления

Информацию об отключении горячей воды и прекращении подачи тепла в дома граждан, проживающих в 3, 4, 6 микрорайонах и в 27 и 32 кварталах Белова, заранее огласили местные власти.

Чиновники указали, что горожанам придется терпеть неудобства сегодня в четверг, 30 сентября, с 8:00 до 18:00 по местному времени.

– Это связано с переходом нагрузок с теплового контура котельной № 10 на мощности Беловской ГРЭС, – прокомментировал глава Беловского городского округа Алексей Курносов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города на сутки останутся без холодной воды.