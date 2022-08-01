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Жители кузбасского города оказались возмущены "свинством" своих земляков

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Фото:  

В одном из городов Кемеровской области местные жители оказались недовольны поведением граждан, которые организовали незаконную свалку у полупустых баков.

На проспекте Кузбасском, 12 в городе Юрга образовалась незаконная свалка, о чем местные жители рассказали в соцсетях. Автор фотографии указал, что рядом с отходами стоят полупустые контейнеры, но по неизвестной причине граждане не спешат их наполнять, избавляясь от ненужного в неположенном месте.

Баки стоят полупустые, а люди выкидывают рядом. Неужели нельзя пару шагов лишних сделать и выкинуть в бак? Подскажите пожалуйста, куда звонить, чтобы решить проблему, поинтересовался интернет-пользователь.

При этом в комментариях многие пришли к выводу, что даже если специалисты расчистят территорию, то никаких изменений не произойдет, поскольку порядок следует поддерживать, а это уже полностью зависит от людей, которые своими руками "свинячат".

Да!
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