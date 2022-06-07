Жители кузбасского города обнаружили на улице окровавленного мужчину

Сегодня ночью ленинск-кузнечане сообщили в Сети, что нашли на улице мужчину в луже крови. Горожане решили, что кто-то повредил пострадавшему шею.

‒ Район завода. Шли мы значит домой с другом и тут такая ситуация лежит чел с перерезанным горлом (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказали кузбассовцы.



Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МВД России по Кемеровской области, чтобы выяснить подробности произошедшего. Выяснилось, что мужчина был обнаружен возле одного из домов на проспекте Ленина около 00:05. Пострадавшим оказался 33-летний местный житель.

На месте происшествия также находился друг горожанина. Он рассказал, что они с приятелем встретили незнакомца, когда возвращались домой. Потерпевший попросил у прохожего сигарету, но тот отказал ему. В ответ ленинск-кузнечанин оскорбил незнакомца, начался конфликт, во время которого прохожий нанес горожанину травму, сообщили журналисту AVOKADO в ведомстве.

Сейчас мужчина находится в больнице. После определения степени тяжести вреда здоровью будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Нападавшего ищут.