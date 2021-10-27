Жители кузбасского города обеспокоились содержанием животных из местного ТЦ

По словам очевидцев, звериную фотосессию устроили в торговом центре по улице Студенческая в Киселевске. Неизвестный мужчина предлагает посетителям сфотографироваться с различными животными. На выбор для снимка есть две обезьяны и попугай. Происходящее было снято на камеру.

- Бедные зверюшки, как кукол держут там, похоже, что и есть толком и пить не дают до самого вечера (пунктуация и орфография автора сохранены -прим. ред.), - предположил автор видео.

В комментариях к посту пользователи отметили, что тоже видели этих зверей, однако голодными или замученными они ним не показались.