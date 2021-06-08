Жители кузбасского города негодуют из-за ремонта на дорогах

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Горожане в Прокопьевске массово начали жаловаться на обслуживание городских дорог. По их словам, ответственные службы некачественно проводят ремонт дорожного полотна.

Множество соответствующих жалоб было опубликовано на странице губернатора Кемеровской области в социальных сетях. Горожане негодуют от качества работ над ликвидацией дорожных ям в городе.


Комментаторы считают, что в проведение ямочного ремонта в Прокопьевске является бессмысленным, дороги, по мнению горожан, необходимо ремонтировать капитально. В ответ на это мэр города Андрей Мамаев пояснил, что Прокопьевск не входит в федеральную программу капитального ремонта дорог. Муниципальной программой предусмотрен ежегодный ямочный ремонт.


Некоторые посчитали и те работы, которые сейчас ведутся в городе, нельзя назвать ремонтом. Аргументировано это тем, что ямы вновь появились на дорогах почти сразу после первого после ремонта дождя.


Сообщение горожан заметили представители администрации Прокопьевска. В своем ответе на жалобы специалисты сообщили, что работы над ремонтом ям в городе еще продолжаются. Также в их публикации поясняется, что работы ведутся в три этапа. Так, 1 из них – это заделка крупных выбоин, 2 – заделка мелких выбоин, а также прошивка трещин, последний – 3 – это устранение колейности на дорогах. К текущему моменту проводятся ремонтные работы на более крупных выбоинах, после чего ремонтники приступят к последующим этапам работ.

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