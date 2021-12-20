Жители кузбасского города не получат доступа к газу еще три года

Согласно информации мэрии Анжеро-Судженска, газификация города будет проводиться постепенно. Начать работы по проведению газа планируется в 2025 году.
‒ Схема газификации Анжеро-Судженска разработана. Реализация проекта начнется ориентировочно после 2025 года, ‒ передает слова сотрудников администрации Анжеро-Судженска MK.
Отмечается, что в настоящее время проводится поэтапная подготовка к проведению газа в город.
Ранее редакция AVOKADO писала о подведении газа к 10 000 кузбасских участков.
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