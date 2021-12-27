Жители кузбасского города нашли ужасающую квартиру

Жители пгт Краснобродский рассказали о живущей в жилом доме женщине с пристрастием к хламу, из-за которой страдают окружающие люди. Оказалось, что соседка сильно запустила свою квартиру: натащила в помещение мусора и развела грязь. По этой причине жилье облюбовали крысы и тараканы.

– "Как в фильме ужасов", "Ад", "Как можно было до такого квартиру довести?", – высказалась аудитория.

После просмотров кадров комментаторы заявили, что от окружающей обстановки якобы "зачесались". Кроме того пользователи Сети предложили автору решить проблему с ненавистной землячкой при помощи местных властей.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что складирующая мусор новокузнечанка испортила жизнь соседям.