Жители кузбасского города нашли ужасающую квартиру

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Кузбассовцы ужаснулись видом превращенным в "ад" жильем в многоквартирном доме.

Жители пгт Краснобродский рассказали о живущей в жилом доме женщине с пристрастием к хламу, из-за которой страдают окружающие люди. Оказалось, что соседка сильно запустила свою квартиру: натащила в помещение мусора и развела грязь. По этой причине жилье облюбовали крысы и тараканы.

"Как в фильме ужасов", "Ад", "Как можно было до такого квартиру довести?", высказалась аудитория.

После просмотров кадров комментаторы заявили, что от окружающей обстановки якобы "зачесались". Кроме того пользователи Сети предложили автору решить проблему с ненавистной землячкой при помощи местных властей.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что складирующая мусор новокузнечанка испортила жизнь соседям.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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