Жители кузбасского города нашли скелетированные останки женщины

Накануне, 31 июля, в социальных сетях появилось сообщение о том, что в Мысках рабочие нашли скелетированные останки.

‒ За водоканалом, вырубали кусты, срезали землю. И обнаружили труп женщины (скелетированный) в дубленке и сапогах, ‒ рассказали кузбассовцы.

За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в СУ СК РФ по Кемеровской области, где ему рассказали, что данный инцидент произошел 27 июля текущего года. Скелетированные останки были найдены в болотистой местности.

Предварительно, тело соответствует описанию женщины, пропавшей еще в 2003 году. Однако, как подчеркнули в следственном комитете, окончательно это сможет подтвердить лишь геномная экспертиза.