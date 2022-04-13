Жители кузбасского города на время останутся без электричества

В Прокопьевске сегодня электроэнергии не будет с 9:00 до 12:00 по следующим адресам:
- ул. Гайдара, 9,10,11,13,14,15;
- ул. Горняцкая, 24-37;
- ул. Комсомольская, 32-42;
- ул. КрутыеТопки, 20-34;
- ул. Космонавта Волынова, 20-45;
- ул. С.Лазо, 37-77;
- ул. Селиванова, 15,19;
- ул. Стадионная, 14,15,16;
С 09:00 до 16:00 свет отключат у жителей следующих домов:
- ул. Автомобилистов, 1-5;
- ул. Декабристов, 5-12;
- пер. Закраевского, 1-6;
- ул. Краснодарская, 1-34;
- пер. Краснодарский, 1-9;
- ул. Новаторов, 1-18;
- ул. Общественная, 1-32;
- ул. Прогресса, 1-14;
- ул. Творческая, 1-30,30/А,30/Б;
- ул. Цветочная, 1-15;
- ул. Юбилейная, 15,19,21;
Днем, с 9:00 до 17:00, электричества лишатся прокопчане, проживающие по следующим адресам:
- ул. Соборная, 25-42;
С 13:00 и до 16:00 отключение затронет:
- ул. 2-я Пластовая, 1-15;
- ул. 2-я Учительская, 1-33;
- ул. Кольцевая, 1-55;
- ул. Кустарная, 25,27,28,29;
- ул. Пластовая, 1-44;
- ул. Полевая, 2-37;
- ул. Учительская, 1-28.
Отключения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ, пишет "Прокопьевск.ру".
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