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Жители кузбасского города на время останутся без электричества

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Свет пропадет у части жителей Прокопьевска в среду, 13 апреля.

В Прокопьевске сегодня электроэнергии не будет с 9:00 до 12:00 по следующим адресам:

  • ул. Гайдара, 9,10,11,13,14,15;
  • ул. Горняцкая, 24-37;
  • ул. Комсомольская, 32-42;
  • ул. КрутыеТопки, 20-34;
  • ул. Космонавта Волынова, 20-45;
  • ул. С.Лазо, 37-77;
  • ул. Селиванова, 15,19;
  • ул. Стадионная, 14,15,16;

С 09:00 до 16:00 свет отключат у жителей следующих домов:

  • ул. Автомобилистов, 1-5;
  • ул. Декабристов, 5-12;
  • пер. Закраевского, 1-6;
  • ул. Краснодарская, 1-34;
  • пер. Краснодарский, 1-9;
  • ул. Новаторов, 1-18;
  • ул. Общественная, 1-32;
  • ул. Прогресса, 1-14;
  • ул. Творческая, 1-30,30/А,30/Б;
  • ул. Цветочная, 1-15;
  • ул. Юбилейная, 15,19,21;

Днем, с 9:00 до 17:00, электричества лишатся прокопчане, проживающие по следующим адресам:

  • ул. Соборная, 25-42;

С 13:00 и до 16:00 отключение затронет:

  • ул. 2-я Пластовая, 1-15;
  • ул. 2-я Учительская, 1-33;
  • ул. Кольцевая, 1-55;
  • ул. Кустарная, 25,27,28,29;
  • ул. Пластовая, 1-44;
  • ул. Полевая, 2-37;
  • ул. Учительская, 1-28.

Отключения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ, пишет "Прокопьевск.ру".

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