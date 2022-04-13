Жители кузбасского города на время останутся без электричества

В Прокопьевске сегодня электроэнергии не будет с 9:00 до 12:00 по следующим адресам:

ул. Гайдара, 9,10,11,13,14,15;

ул. Горняцкая, 24-37;

ул. Комсомольская, 32-42;

ул. КрутыеТопки, 20-34;

ул. Космонавта Волынова, 20-45;

ул. С.Лазо, 37-77;

ул. Селиванова, 15,19;

ул. Стадионная, 14,15,16;

С 09:00 до 16:00 свет отключат у жителей следующих домов:

ул. Автомобилистов, 1-5;

ул. Декабристов, 5-12;

пер. Закраевского, 1-6;

ул. Краснодарская, 1-34;

пер. Краснодарский, 1-9;

ул. Новаторов, 1-18;

ул. Общественная, 1-32;

ул. Прогресса, 1-14;

ул. Творческая, 1-30,30/А,30/Б;

ул. Цветочная, 1-15;

ул. Юбилейная, 15,19,21;

Днем, с 9:00 до 17:00, электричества лишатся прокопчане, проживающие по следующим адресам:

ул. Соборная, 25-42;

С 13:00 и до 16:00 отключение затронет:

ул. 2-я Пластовая, 1-15;

ул. 2-я Учительская, 1-33;

ул. Кольцевая, 1-55;

ул. Кустарная, 25,27,28,29;

ул. Пластовая, 1-44;

ул. Полевая, 2-37;

ул. Учительская, 1-28.

Отключения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ, пишет "Прокопьевск.ру".